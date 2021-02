Am Samstagabend kommt es zu einem echten Topspiel in der Axa League: Berchem will näher an den HB Esch heranrücken.

Sport 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Handball: Berchem will den Spitzenreiter ärgern

Marc SCARPELLINI Am Samstagabend kommt es zu einem echten Topspiel in der Axa League: Berchem will näher an den HB Esch heranrücken.

Eine Nachholbegegnung des zweiten Spieltages steht am Samstagabend um 20.15 Uhr in der Axa League auf dem Programm. In der Lallinger Sporthalle empfängt der HB Esch den HC Berchem. Ein Blick auf die Tabelle offenbart die Bedeutung dieser Partie, vor allem, da es nach dem Abschluss der Hinrunde direkt mit der Titelgruppe weiter geht. Im Moment führt der HB Esch die Tabelle an und hat drei Punkte mehr auf dem Konto als Berchem ...