Handball: Berchem überrennt Käerjeng

David THINNES In der Axa League gewinnt Berchem das Spitzenspiel deutlich gegen Käerjeng. Die Favoriten tun sich ansonsten schwer, gewinnen aber ihre Begegnungen.

Berchem hatte keine Mühe das Spitzenspiel in der Axa League für sich zu entscheiden: 38:28 besiegte das Team aus dem Roeserbann Käerjeng und verwaltete seinen Vorsprung souverän.

In der ersten Halbzeit lief bei den Gästen nicht sehr viel zusammen. Es wurden zu viele unnötige Schüsse genommen. Und in der Defensive klappte die Zusammenarbeit auch nicht immer.

Bei Berchem dagegen lief es rund. Acht Spieler trafen in der ersten Halbzeit. Der Gastgeber konnte schalten und walten ohne viel Gegenwehr. Obwohl Käerjeng in der zweiten Halbzeit eine etwas bessere Leistung an den Tag legte, blieb Berchem konzentriert. Das Team aus dem Roeserbann hatte sicherlich die Niederlage gegen Red Boys im Hinterkopf, bei der man mit neun Toren in der Pause führte.

Differdingen müht sich in Diekirch

In den drei weiteren Begegnungen setzten sich die Favoriten durch. Meister Esch tat sich jedoch schwer gegen Petingen: In der Pause stand es 14:12. Nach 60 Minuten gewannen Christian Bock mit 33:20.

Der Zweitplatzierte Red Boys lag in der Pause in Diekirch ebenfalls mit zwei Toren in Führung. Diekirch ärgerte den Favoriten weiter: In der 45.' stand es sogar 20:20. Differdingen setzt sich schlussendlich mit einem Tor Unterschied 28:27 durch.

Düdelingen besiegt Schifflingen mit 38:22.