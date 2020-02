Berchem hat sich im Handballpokal nach einer couragierten Leistung mit einem 27:26 gegen Red Boys durchgesetzt und steht im Endspiel.

Handball: Berchem steht im Pokalfinale

Lutz SCHINKÖTH Berchem hat sich im Handballpokal nach einer couragierten Leistung mit einem 27:26 gegen Red Boys durchgesetzt und steht im Endspiel.

(LuS) - Berchem setzt sich in einem spannenden Pokalhalbfinale in der Coque mit 27:26 gegen Red Boys durch und spielt am Samstag um seinen elften Titel in diesem Wettbewerb.

Die Roeserbänner überzeugten über weite Strecken einer umkämpften Partie mit einer kompakten sowie willensstarken Leistung. Das Team von Trainer Alexandre Scheubel erarbeitete sich nach 3:5-Rückstand in der 11.' einen Vier-Tore-Vorsprung. Differdingen, das seit 1989 auf einen Pokalsieg wartet, offenbarte einmal mehr seine Inkonstanz über die gesamte Spieldauer und wirkte in Abwehr und Angriff zu inkonsequent.

Berchem leidenschaftlich

Doch die Red Boys kämpften sich nach einem blendenden Start zur zweiten Halbzeit wieder heran und egalisierten in der 38.' die Berchemer Führung (17:17). Die Führung wechselte sich nun ab, doch das Spiel der Berchemer blieb zielstrebiger und dynamischer. Zwölf Minuten vor dem Ende führte der Pokalsieger von 2018 mit 23:21, doch Differdingen blieb dran.

Als Berchem in der Schlussphase gleich zwei Mal hochschalten konnte und zudem eine hohe individuelle Klasse bewies (Guden, Pietrasik, Weyer), mussten die Red Boys dem hohen Tempo des Tabellendritten der Axa League doch noch Tribut zollen. Dem mit Leidenschaft, Herz und Kampf geführten furiosen Endspurt der Roeserbanner war Differdingen dann nicht mehr gewachsen. "Es war ein Sieg des Teamgeistes. Jeder macht Fehler, aber jeder im Team kämpft für den anderen", so ein erleichterter Dany Scholten von Berchem.

Im zweiten Halbfinale treffen von 20.45 Uhr an Esch und Düdelingen aufeinander.