Handball: Berchem ohne richtige Vorbereitung

Berchem muss im Handballeuropapokal in Wien antreten. Eine richtige Vorbereitung hatte das Team nicht.

Unter besonderen Bedingungen bestreitet der HC Berchem an diesem Wochenende seine beiden Begegnungen in der dritten Runde im European-Cup. Wegen der Corona-Regeln in Luxemburg muss der Club von Präsident Luc Sinner seine beiden Partien gegen Handball West Wien auswärts in der österreichischen Hauptstadt bestreiten. Das Hinspiel findet am Samstag um 19 Uhr statt. Das Rückspiel wird am Sonntag am 16 Uhr angepfiffen.

