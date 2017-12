(PJ) - Zwei Spitzenspiele standen am zehnten Spieltag in der höchsten Spielklasse im nationalen Handball auf dem Programm. Spitzenreiter HB Düdelingen erwartete in eigener Halle den Besuch von Berchem. Beim Hinspiel hatte der HBD seine bisher einzige Saisonniederlage kassiert. Und auch im Rückspiel behielten die Gäste vom Roeserbann nun das letzte Wort.







Mit 34:25 für die Gäste fiel das Schlussresultat am Ende deutlich aus und für den HBD bedeutete dieser Rückschlag die erste Heimniederlage der Saison. Düdelingen kannte zwar den besseren Start, aber Berchem antwortete mit einem 5:0-Zwischenspurt und lag bis zur Pause ständig knapp in Führung.







Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste klar tonangebend und konnten sich kontinuierlich absetzen. Düdelingen agierte im zweiten Abschnitt konfus und überhastet. Nach der zweiten Saisonniederlage schmilzt der Vorsprung an der Tabellenspitze zusammen.







In Differdingen empfingen die Red Boys den HB Käerjeng und die Zuschauer sahen eine spannende Begegnung. Mit einem 14:14-Pausenstand wurden die Seiten gewechselt und anschließend konnte sich weiterhin keines der beiden Teams einen entscheiden Vorsprung verschaffen. In der Endphase besaßen die Differdinger allerdings den längeren Atem und setzten sich in den Schlussminuten mit 34:32 durch.







Überaus deutlich gestaltete HB Esch den Heimerfolg gegen Schifflingen. 41:18 für die Escher endete das ungleiche Duell. Petingen landete mit einem 30:25-Sieg den erwarteten Heimerfolg gegen das Schlusslicht der Tabelle.