Im Achtelfinale der Königsklasse trifft der deutsche Rekordmeister auf Paris SG. Liverpool muss gegen Real Madrid antreten.

Champions League

Hammerlos für den FC Bayern

(sid) - Bayern München bekommt es im Champions-League-Achtelfinale mit Paris SG zu tun. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Zudem kommt es zum Duell der beiden Finalisten der vergangenen Saison, Liverpool und Real Madrid.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

Die Achtelfinals Leipzig - Manchester City Bruges - Benfica Liverpool - Real Madrid AC Mailand - Tottenham Frankfurt - Neapel Dortmund - Chelsea Inter Mailand - Porto Paris SG - Bayern München

