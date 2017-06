(dpa) - Auf dem schnellsten Stadtkurs der Formel 1 kämpfen Sebastian Vettel (D) und sein Jäger Lewis Hamilton (GB) gegen den Jojoeffekt. Im Schatten der Flammentürme von Baku wollen die beiden WM-Rivalen ihre jüngsten Formschwankungen hinter sich lassen, um den Druck auf den Gegner weiter zu erhöhen. „Wenn wir auch nach Siegen mit der gleichen Sorgfalt arbeiten wie zuletzt, dann sollte es nicht so sehr eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen sein“, sagte Hamilton vor dem Grand Prix von Aserbaidschan am Wochenende.

Weder dem Mercedes-Piloten noch WM-Spitzenreiter Vettel sind in diesem Jahr bislang zwei perfekte Grand Prix nacheinander gelungen, keiner konnte zwei Siege aneinanderreihen. Nachdem Hamilton in Sotschi als Vierter und in Monaco als Siebter patzte, rettete Ferrari-Pilot Vettel zuletzt in Montreal in einem verkorksten Rennen gerade noch Platz vier.



„Hin und her, ich hoffe, in Baku ist es dann wieder hin - oder her, je nachdem“, scherzte der Deutsche mit Blick auf die wechselhaften Geschicke der WM-Favoriten, die vor dem achten Saisonrennen am Sonntag (15 Uhr Luxemburger Zeit) zwölf Punkte trennen.



Zusatzschichten



Die Folge der Kapriolen waren viele Zusatzschichten bei Mercedes und Ferrari. In den Rennfabriken von Brackley (ENG) und Maranello (I) grübelten eilig einberufene Arbeitsgruppen über die Gründe für die jüngsten Rückschläge und die nächsten Ausbaustufen im immer intensiveren Entwicklungswettlauf der Branchenriesen. „Gegen Ferrari müssen wir alles aufbieten, was möglich ist“, mahnte Mercedes-Teamaufseher Niki Lauda vor der Reise ans Kaspische Meer.

In Baku erlebte Hamilton im Vorjahr ein rabenschwarzes Wochenende. In der Qualifikation zerstörte er seinen "Silberpfeil", im Rennen kämpfte er lange mit einer falschen Motoreinstellung und rollte als Fünfter ins Ziel. Sein Teamkollege Nico Rosberg (D) sammelte als überlegener Sieger wertvolle Punkte auf dem Weg zum Titel. Vettel wurde damals Zweiter und will noch mehr. „Dieses Jahr sind die Voraussetzungen ein bisschen anders, es sollte schon gehen“, sagte der Deutsche.

Das allerdings dürfte für Vettel auf dem 6,003 km langen Kurs in Aserbaidschans Millionen-Metropole eine ziemliche Herausforderung werden. Mit der anhaltenden Kritik an dem Gastspiel im Reich von Staatspräsident Ilham Aliyev, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, dürfte sich der Grand-Prix-Zirkus zwar wie gewohnt nicht lange beschäftigen. Die akribische Analyse der sportlichen Gegebenheiten indes dürfte den meisten gezeigt haben, dass erneut einiges für Hamilton und Mercedes spricht.



Vollgas auf mehr als zwei Kilometer



Die mit 2,1 km längste Vollgaspassage im aktuellen Rennkalender kommt dem starken "Silberpfeil"-Motor entgegen, vor allem in der Qualifikation. Und da das Überholen auf der Strecke, die auch durch enge Altstadtkurven führt, ziemlich schwierig wird, könnte Hamilton schon mit der Pole-Position auf seinen vierten Saisonsieg zusteuern.

Teamchef Toto Wolff sieht seinen Spitzenfahrer aber auch für den Fall gerüstet, dass auf das Hoch von Kanada wieder ein Tief folgt. Der 32-Jährige sei in der besten Verfassung seit seinem Wechsel zu Mercedes 2013. „Nicht nur, weil er ein großartiges Wochenende in Montreal hatte, sondern weil er so gut mit den schwierigen Tagen umgeht“, sagte Wolff. „Das ist das Holz, aus dem die Besten geschnitzt sind.“