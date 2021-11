Nach grandioser Aufholjagd hat Weltmeister Lewis Hamilton das Formel-1-Rennen in Brasilien gewonnen.

In der Formel 1

Hamilton verkürzt den Rückstand auf Verstappen

Lewis Hamilton hat sich mit einem wichtigen Sieg im Titelrennen der Formel 1 zurückgemeldet. Der Rekordweltmeister im Mercedes gewann am Sonntag den Grand Prix in Sao Paulo vor WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und verkürzte den Rückstand im Klassement: Vor den letzten drei Saisonrennen trennen beide Piloten nur noch 14 Punkte, weiter geht es schon am kommenden Wochenende in Katar.

Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas komplettierte als Dritter das Podest.

Für Hamilton war es der bereits 101. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der sechste im 19. Saisonrennen. Zudem gewann der Engländer bereits zum dritten Mal in Interlagos nach 2016 und 2018.

