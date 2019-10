Trotz eines Sieges beim Grand Prix von Mexiko ist Lewis Hamilton noch nicht Formel-1-Weltmeister. Sein eigener Teamkollege verhindert den vorzeitigen Triumph.

Hamilton muss sich noch gedulden

(dpa) - Lewis Hamilton (GB) hat in Mexiko den vorzeitigen Gewinn seines sechsten Formel-1-Titels verpasst. Der Mercedes-Pilot gewann zwar am Sonntag das viertletzte Saisonrennen, kann aber in der Gesamtwertung rechnerisch noch von seinem Teamkollegen Valtteri Bottas eingeholt werden.

Der Finne belegte im Autodromo Hermanos Rodriguez Rang drei hinter Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (D). Hamilton hat damit vor dem Rennen in Texas am nächsten Sonntag 74 Punkte Vorsprung vor Bottas. Damit genügt dem 34 Jahre alten Briten in Austin (USA) Rang acht, um insgesamt zum sechsten Mal Weltmeister zu werden.