Hamilton muss drei Startplätze zurück

Formel-1-Pilot Charles Leclerc sichert sich die Pole Position beim Grand Prix von Österreich. Weltmeister Lewis Hamilton bekommt eine Strafe.

(dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (GB) muss in der Startaufstellung zum Grand Prix von Österreich um drei Plätze zurück. Der 34 Jahre alte Mercedes-Pilot wird das Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr) vom fünften Platz in Angriff nehmen.

Er war in der Qualifikation am Samstag Zweiter hinter Charles Leclerc (MON) geworden. Wegen eines Manövers zu Beginn der K.-o.-Ausscheidung, als Hamilton Kimi Räikkönen (FIN) von Alfa Romeo in Kurve drei behindert hatte, wurde der fünfmalige Formel-1-Weltmeister und sechsmalige Saisonsieger von den Rennkommissaren in Spielberg strafversetzt.

Auf Startrang zwei rückt dadurch Vorjahressieger Max Verstappen (NL) im Red Bull vor. Neuer Dritter ist Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (FIN) vor Lando Norris (GB) im McLaren.