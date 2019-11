Hamilton ist Weltmeister

Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal nach 2008, 2014, 2015, 2017 und 2018 Formel-1-Weltmeister.

(sid) - Lewis Hamilton ist zum sechsten Mal nach 2008, 2014, 2015, 2017 und 2018 Formel-1-Weltmeister. Der Mercedes-Pilot aus Großbritannien wurde beim Großen Preis der USA in Austin/Texas beim vierten Saisonsieg seines Teamkollegen und letzten Titelrivalen Valtteri Bottas (Finnland) Zweiter. Das Podium komplettierte Max Verstappen im Red Bull.

Hamilton kann damit bei zwei ausstehenden Rennen nicht mehr von der Spitze der Fahrerwertung verdrängt werden. Bereits Rang acht hätte ihm den vorzeitigen Titelgewinn garantiert. Der 34-Jährige hat damit nur noch einen Titel weniger auf dem Konto als Rekordchampion Michael Schumacher.

"Das hast du mit viel Stil zu Ende gebracht, Lewis, Champion der Welt", funkte die Box an einen sichtlich emotionalen Hamilton, der nach der Zieldurchfahrt das Visier hochklappte und mit der Hand seine Augen bedeckte. "Still we rise, Jungs", sagte der alte und neue Weltmeister, der das Tattoo "Still I rise" (Ich wachse immer noch) seit Jahren auf dem Rücken trägt.