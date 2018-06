Lewis Hamilton setzte sich am Sonntag beim GP von Frankreich durch und hatte gleich doppelten Grund zur Freude.

Hamilton holt sich die WM-Führung zurück

(sid) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (GB) hat mit dem Sieg beim GP von Frankreich die Führung im WM-Klassement zurückerobert. Der Mercedes-Pilot profitierte dabei von einem frühen Unfall seines großen Rivalen Sebastian Vettel (D) im Ferrari, der zu Beginn des Rennens weit zurückfiel und am Ende Fünfter wurde.

Hamilton gewann das Rennen am Sonntag in Le Castellet vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen (NL) und Vettels Teamkollegen Kimi Räikkönen (FIN). Vor Vettel landete noch Daniel Ricciardo (AUS) im zweiten Red Bull.

Nach dem ersten Frankreich-Grand-Prix der Formel 1 seit zehn Jahren liegt Hamilton an der Spitze des WM-Klassements wieder 14 Punkte vor Vettel. Nach acht von 21 Saisonrennen haben Hamilton und Vettel nun jeweils drei Siege auf dem Konto. Schon am kommenden Sonntag steht der GP von Österreich in Spielberg auf dem Programm.