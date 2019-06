Lewis Hamilton wird am Sonntag beim Grand Prix von Frankreich von der Pole Position aus starten.

Hamilton holt sich die Pole Position

(dpa) - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Frankreich gesichert. Der britische Formel-1-Titelverteidiger ließ am Samstag in der Qualifikation in Le Castellet seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas klar hinter sich. Dritter wurde der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari. Sein Teamkollege Sebastian Vettel kam nach mehreren Patzern nicht über den enttäuschenden siebten Platz hinaus.

Für Hamilton war es die 86. Pole Position seiner Karriere. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag führt der fünfmalige Weltmeister in der Gesamtwertung klar vor Bottas und Vettel.