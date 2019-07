Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen und seine WM-Führung ausgebaut.

Hamilton baut WM-Führung weiter aus

(sid) - Weltmeister Lewis Hamilton hat sein Heimspiel beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung nach dem zehnten von 21 Saisonrennen auf 223 Punkte ausgebaut. Auf Platz zwei machte der Finne Valtteri Bottas den siebten Doppelsieg in diesem Jahr perfekt. Dritter wurde Ferrari-Jungstar Charles Leclerc (Monaco).

Sebastian Vettels ausssichtsreiche Aufholjagd endete in der 38. Runde, als er nach einem Verbremser mit dem Red Bull von Max Verstappen kollidierte. Verstappen hatte Vettel zuvor überholt, bei dem Versuch, seine Position zurückzuerobern, rutschte dieser mit seinem Ferrari ins Heck des Red Bull. Vettel kassierte für das Manöver eine Zehn-Sekunden-Strafe und landete weit außerhalb der Punkte.



Hamilton: 80. Karrieresieg



Für Hamilton war es der sechste Sieg in Silverstone nach 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, er ist damit alleiniger Rekordsieger des britischen Grand Prix. Zudem war es sein siebter Saisonsieg und der 80. seiner Karriere. "Ich kann nicht sagen, wie stolz ich bin", sagte Hamilton, den Union Jack um die Schultern: "Man denkt, man kann sich an sowas gewöhnen, nein, es ist jedes Mal wie das erste Mal." Hamilton fuhr vor 141 000 Zuschauern von Beginn an mit ordentlich Wut im Bauch, nachdem ihm Bottas am Samstag vor den eigenen Fans die Pole weggeschnappt hatte. 24 Stunden später war der Weltmeister allerdings nicht zu schlagen und konnte es sich sogar leisten, eine Teamanweisung zum Reifenwechsel am Ende zu ignorieren.