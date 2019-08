Tim Hall wird am Samstag in die Ukraine fliegen. Besteht der Innenverteidiger den Medizincheck, wird er Profi bei Karpaty Lviv.

Halls Wechsel steht unmittelbar bevor

(jot/bob) - Luxemburg bekommt einen weiteren Auslandsprofi: Tim Hall wird sich – falls er den Medizincheck besteht – dem ukrainischen Erstligisten Karpaty Lviv anschließen. Niederkorn und Lviv haben sich auf eine Ablöse für diesen Wechsel einigen können. Hall soll einen Zweijahresvertrag erhalten.

"Ich fliege am Samstag in die Ukraine“, so Hall. In Lviv wird der 22-jährige Innenverteidiger zusammen mit Marvin Martins auflaufen, der ebenfalls in diesem Sommer vom FC Progrès zum westukrainischen Club gewechselt ist. Mit Gerson Rodrigues spielt noch ein dritter Luxemburger in der Ukraine: Der Offensivspieler steht bei Dynamo Kiew unter Vertrag.