Triathlon

Haller gewinnt Rennen in Nepal

Bob Haller (Weltranglistenposition: 96) ist seiner Favoritenrolle am Samstag gerecht geworden. Der 29-Jährige startete genau wie Landsmann Stefan Zachäus (161) in Nepal bei einem Durchgang des Asien-Cups, der zeitgleich auch als südostasiatische Meisterschaften gewertet wurde.

Haller startete mit der Startnummer eins als Topfavorit und setzte sich tatsächlich durch. Der 29-Jährige behauptete sich nach 55'55'' hauchdünn im Sprint vor dem Usbeken Aleksandr Kurishov (55'57''). Besonders erfreulich aus Luxemburger Sicht: Zachäus sicherte sich Rang drei. Er war sechs Sekunden langsamer als Haller.

Nach dem Schwimmen (750 m) hatte sich eine sechsköpfige Spitzengruppe mit den beiden Luxemburgern gebildet, beim Radfahren (20 km) blieben noch vier Athleten beisammen und beim Laufen (5 km) hatte Haller schließlich die meisten Reserven.

Haller hatte am vergangenen Wochenende bereits mit dem 17. Platz beim Weltcup in Plymouth (NZL) untermauert, dass die Form ansprechend ist. Dort war auch Zachäus am Start gewesen. Er hatte bei dem Wettkampf Position 39 belegt.

