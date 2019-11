Haller feiert Solo-Sieg

Bob Haller hat sich beim Triathlon im marokkanischen Dakhla durchgesetzt. Der Luxemburger setzte sich auf dem Radparcours ab.

Bob Haller hat sich beim Triathlon im marokkanischen Dakhla durchgesetzt. Der Luxemburger setzte sich auf dem Radparcours ab.

Beim Triathlon über die Sprintdistanz in Dakhla an der marokkanischen Atlantikküste hat Bob Haller am Samstag einen Solo-Sieg gefeiert und seine Ambitionen auf eine Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio unterstrichen.

Der Athlet von X3M Mersch, der nach langer Verletzungspause erst Anfang November im peruanischen Lima wieder in das Wettkampfgeschehen eingegriffen hatte, zeigte eine souveräne Leistung. Haller überlief den Zielstrich vor Badr Siwane aus Marokko sowie Titouan Scheunemann aus Frankreich.

Obschon er beim Schwimmen über 750 m bei einer Boje versehentlich in ein Seil gegriffen hatte und dadurch Zeit verlor, stieg er als Erster aus dem Wasser.



Beim Radparcours (vier Runden über insgesamt 20 km) wartete Haller die Verfolger nicht ab, sondern fuhr vorneweg, bei halber Strecke hatte er 20 Sekunden Vorsprung und am Ende noch zwölf. Beim Laufen über 5 km hielt der Sportsoldat die Konkurrenz dann sicher auf Distanz. "Mich auf dem Radparcours abzusetzen, war genau das, was ich mir vorgenommen hatte", so Haller.