Hallenverbot für Futsalspieler

Jan MORAWSKI Das Nachspiel des Futsal-Eklats in der Luxemburger Meisterschaft wird immer länger. Nun verbietet der Gemeindeverband der Sektion das Spielen in der Wilwerwiltzer Halle.

Der Eklat bei einem Futsalspiel am 27. Januar hat nun auch für die Ortschaft Wilwerwiltz Folgen. Der Gemeindeverband Schoulkauz hat die Ausübung der Disziplin Futsal in der Sporthalle Wilwerwiltz mit sofortiger Wirkung verboten. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Das Komitee des Fußballclubs FC Kiischpelt Wilwerwiltz unterstützt diese Entscheidung und kündigt an, sich von der Sektion Futsal zu distanzieren. Des Weiteren werde nicht mehr akzeptiert, dass das Futsalteam unter dem Namen FC Kiischpelt Wilwerwiltz antritt, da keiner der Spieler in Kiischpelt wohne. Als dritter Unterzeichner des Schreibens unterstützt der Gemeinderat Kiischpelt diese Maßnahmen.

Hallenschlüssel zurückgefordert

"Mit dem Wissen, dass solche Dinge nicht zum ersten Mal vorgekommen sind, wurde diese Entscheidung getroffen", heißt es von Schoulkauz. "Wir verurteilen diese Gewalttaten von Spielern gegen die Schiedsrichter, die außerdem vom Verbandsgericht des Luxemburger Fußballverbandes FLF sanktioniert wurden." Die Hallenschlüssel sollen nun so schnell wie möglich abgegeben werden.

Bei der Begegnung zwischen Wilwerwiltz und Wiltz Ende Januar waren zwei Wiltzer Spieler nach einem Platzverweis auf den Schiedsrichter losgegangen.