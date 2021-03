Hallen-EM: Leichtathleten auf Erklärungssuche

Die Luxemburger enttäuschen bei der Europameisterschaft in Polen. Die Gründe sind vielfältig - auch die Anreise spielt eine Rolle.

Die mit großen Hoffnungen verknüpfte Hallen-Europameisterschaft der Leichtathleten war aus Luxemburger Sicht schnell vorbei. Alle vier Starter des Verbandes FLA sind am Donnerstag und Freitag in der Qualifikation ausgeschieden. Besonders bitter liefen die Wettkämpfe im polnischen Torun allerdings für Kugelstoßer Bob Bertemes und Mittelstreckenläufer Charel Grethen.

Nachdem Bertemes mit seinem Sieg Mitte Februar beim CMCM-Meeting in der Coque eigentlich in aufsteigender Form war, kam er am Freitag gar nicht in Fahrt ...