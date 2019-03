Hallen-EM: Bertemes souverän im Finale

Mit einem starken Versuch erreicht Kugelstoßer Bob Bertemes das Finale bei der Hallen-EM. Am Freitagabend geht es bereits um Medaillen. Charel Grethen sorgt ebenfalls für Schlagzeilen.

(pg/jan) - Bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten in Glasgow (SCO) hat sich Bob Bertemes am Freitagmittag souverän fürs Finale der acht Besten am Abend (21.35 Uhr Luxemburger Zeit) qualifiziert.

Der Kugelstoßer des CA Beles begann den Qualifikationswettbewerb mit einem Versuch von 20,49 m und hatte dann einen ungültigen Stoß, um anschließend mit 20,97 m aufzutrumpfen ...