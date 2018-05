Tim Hall wird in der nächsten Saison für Niederkorn auflaufen. Der Nationalspieler kehrt somit zurück nach Luxemburg.

Hall wechselt nach Niederkorn

Bob HEMMEN

Niederkorn hat sich für die kommende Saison verstärkt. Nationalspieler Tim Hall wechselt zum Tabellenzweiten der aktuellen Spielzeit. Der 21-jährige Nationalspieler stand bis dato bei Lierse unter Vertrag, der belgische Club musste jedoch Insolvenz anmelden, weshalb sich Hall und Aurélien Joachim auf Vereinssuche begaben.



Erst vor der aktuellen Spielzeit war Hall aus Elversberg nach Belgien gewechselt, wo er nur auf wenige Einsätze kam.



Beim FC Progrès hat der Verteidiger nun einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Obwohl sich Niederkorn am vorletzten Spieltag mit 6:1 in Hostert durchsetzte, hat die Mannschaft von Trainer Paolo Amodio am Samstag beim Heimspiel gegen Racing (16.30 Uhr) keine Chance mehr, F91 vom Thron zu stoßen. In der nächsten Saison wagen die Niederkorner einen neuen Versuch.