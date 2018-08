Die Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien ist beim Grand-Slam-Turnier in New York völlig überraschend in der ersten Runde ausgeschieden.

Halep bei US Open sofort gescheitert

(dpa) - Die US Open der Tennisprofis haben mit einer Überraschung begonnen. Für Simona Halep aus Rumänien (Weltranglistenposition: 1) ist das Turnier wie im vorigen Jahr schon nach der ersten Runde vorbei. Die French-Open-Siegerin verlor am Montag in New York 2:6, 4:6 gegen die Estin Kaia Kanepi (44). Trotz des frühen Ausscheidens wird Halep auch über das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison hinaus die Nummer eins der Welt bleiben.

Bei schwüler Hitze stemmte sich Halep im neuen Louis-Armstrong-Stadium erst nach dem 0:3 im zweiten Satz gegen das Aus und glich gegen Kanepi noch zum 4:4 aus. Die 33-Jährige, die den bisher einzigen Vergleich gegen Halep nur hauchdünn verloren hatte, agierte aber weiter druckvoller. Nach 1'16'' profitierte Kanepi beim ersten Matchball von einem der vielen Fehler der Favoritin. Halep hatte in der Vorbereitung noch das Turnier in Montreal gewonnen und das Finale in Cincinnati erreicht.

Kaia Kanepi gelingt bei den US Open eine Sensation. Foto: AFP