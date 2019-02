Para-Leichtathlet Tom Habscheid hat in Dubai einen neuen Weltrekord in seiner Kategorie aufgestellt. Die alte Marke im Kugelstoßen verbesserte er um mehr als 40 cm.

Habscheid stößt Weltrekord

Daniel WAMPACH Para-Leichtathlet Tom Habscheid hat in Dubai einen neuen Weltrekord in seiner Kategorie aufgestellt. Die alte Marke im Kugelstoßen verbesserte er um mehr als 40 cm.

Tom Habscheid tritt weiter stark auf. Beim Grand Prix in Dubai stellte der Para-Leichtathlet mit 14,97 m im Kugelstoßen einen neuen Weltrekord in seiner Klasse F63 auf. Die alte Marke lag bei 14,53 m - Habscheid hat diese also um mehr als 40 cm verbessert.



Damit holte er auch die Goldmedaille beim Wettkampf in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Acht Konkurrenten traten beim kombinierten Wettkampf der Kategorien F42/46/63.