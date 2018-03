Leichtathlet Tom Habscheid hat bei einem Wettkampf in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine neue Bestmarke im Kugelstoßen aufgestellt.

Habscheid stößt Landesrekord

Jan Morawski

Nach seinem Sieg beim Diskuswerfen in Dubai hat Tom Habscheid auch mit der Kugel in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Leichtathlet holte sich beim Wettkampf in Sharjah (Behindertenkategorie F 42) mit einer Weite von 14,53 m nicht nur die Goldmedaille, sondern auch einen neuen Landesrekord.

Seine alte Bestmarke von 14,26 m hatte Habscheid erst Anfang Februar beim CMCM-Hallenmeeting in der Coque aufgestellt.