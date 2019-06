Mit einem souveränen Sieg im Kugelstoßen hat Para-Athlet Tom Habscheid den Wettkampf in Afrika für sich entschieden. Das Diskuswerfen steht noch aus.

Habscheid gewinnt Gold bei Grand Prix

Kugelstoßer Tom Habscheid hat beim Grand Prix der Para-Athleten im tunesischen Tunis Gold gewonnen.

Der 32-Jährige gewann mit einer Weite von 14,42 m vor Mohamed Shima aus Lybien (14,12 m) und dem Algerier Maamar Meskine (12,71 m). Der Weltrekordler aus Luxemburg (14,97 m) tritt in Tunis auch mit dem Diskus an. Auch in dieser Disziplin dürfen seine Fans auf eine Medaille hoffen.

Tom Habscheid zeigt sich in Tunesien in Topform. Foto: Luxembourg Paralympic Comittee