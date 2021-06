Haaland schockt FLF-Auswahl in der Nachspielzeit

Durch ein Tor kurz vor Schluss verliert die Fußball-Nationalmannschaft das Testspiel gegen Norwegen. Zuvor spielt das Team stark.

Nach einer starken Leistung hat sich Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Norwegen selbst bestraft. Als alle schon mit einem torlosen Unentschieden rechneten, luden die FLF-Spieler Stürmerstar Erling Haaland in der Nachspielzeit zum Führungstreffer ein.

Dass die FLF-Auswahl nach drei Jahren endlich wieder ein Testspiel gewinnen wollte, war direkt nach dem Anpfiff zu spüren. Die Luxemburger agierten in Malaga keineswegs passiv, sondern forcierten zahlreiche Ballgewinne.

Die variable Offensive aus Gerson Rodrigues, Danel Sinani, Olivier Thill und Maurice Deville agierte nicht immer kombinationssicher, dafür aber enorm zweikampfstark.

Hinten bot Nationaltrainer Luc Holtz eine Dreierkette auf, die vom fleißigen Christopher Martins im defensiven Mittelfeld unterstützt wurde. Marvin Martins und Mica Pinto sorgten als angrifflustige Außenverteidiger für viel Bewegung auf den Flügeln.

So war es ein ums andere Mal ein bewährtes Mittel, das Spiel nach Ballgewinnen im Mittelfeld auf die Außen zu verlagern. Vor allem Marvin Martins hatte mehrmals viel Platz, doch seine Flanken brachten nur wenig Ertrag. Besser machte es Pinto, der in der 35.' die beste Luxemburger Chancen kreiere. Seine präzise Hereingabe landete auf dem Kopf von Thill, der den Ball jedoch nicht aufs Tor brachte.

Von den Norweger Stürmern Haaland und Alexander Sörloth war hingegen wenig zu sehen. Während sich Sörloth immer wieder aus dem Strafraum herausbewegte, um Bälle zu bekommen, wurde Haaland von den robusten FLF-Verteidigern über weite Strecken aus dem Spiel bekommen.

Je länger das Spiel lief, desto drückender wurden jedoch die Norweger. In der zweiten Halbzeit machte sich bemerkbar, dass die Luxemburger zuvor viel gelaufen waren. Nach einer Flanke von Birger Meling kam Haaland in der 55.' völlig frei zum Kopfball und zwang Anthony Moris im FLF-Tor zu einer Glanzparade, der den Ball über die Latte lenkte.

Während die Norweger wütend anrannten, rührte die Mannschaft von Luc Holtz in der Schlussphase Beton an. Am Ende führte eine Fehlerkette zum entscheidenden Gegentor. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld spielte Martin Ödegaard einen Pass in die Spitze. Statt zu klären, legte FLF-Verteidiger Enes Mahmutovic den Ball genau in den Lauf von Haaland, der sich allein vor Moris keine Blöße gab (90. + 2.').

