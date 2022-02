Als 63. von 82 Fahrerinnen startet die junge Luxemburgerin in den ersten Lauf des Riesenslaloms. Es sollte leider ein kurzer Auftritt sein.

Gwyneth ten Raa verpasst zweiten Lauf im Riesenslalom

André KLEIN Als 63. von 82 Fahrerinnen startet die junge Luxemburgerin in den ersten Lauf des Riesenslaloms. Es sollte leider ein kurzer Auftritt sein.

Am frühen Montagmorgen um 3.50 Uhr Luxemburger Zeit war es endlich so weit. Die erst 16-jährige alpine Skifahrerin Gwyneth ten Raa stand in den Bergen von Yanqing auf 1.925 m Höhe bereit, zum ersten Lauf des Riesenslaloms der Frauen auf dem „Ice River“. (Name der Piste, Anmerkung der Redaktion).

Impressionen zum Auftakt der Winterspiele Matthieu Osch und Gwyneth ten Raa schwenken gemeinsam die luxemburgische Fahne bei der Eröffnungsfeier im chinesischen Nationalstadion.

Es war der erste olympische Lauf der jungen Luxemburgerin überhaupt, und es sollte leider ein sehr kurzer werden. Bereits nach wenigen Sekunden im oberen Teil der Piste unterlief ten Raa ein Fehler und sie musste den Wettkampf frühzeitig abbrechen.

Ten Raa verpasste somit auch die Qualifikation für den zweiten Lauf, der um 7.30 Uhr Luxemburger Zeit startete. Das große Vorbild ten Raas, die Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA, schied ebenfalls im ersten Durchgang aus.

Auch ten Rass Vorbild Mikaela Shiffrin verpasste nach einem Fehler im ersten Lauf den zweiten Durchgang. Foto: AFP

Führende nach dem ersten Lauf war die Schwedin Sara Hector mit einer Zeit von 57''86 gefolgt von Katharina Truppe aus Österreich mit 57''86 und Frederica Brignone (I) 57''98.

Lange Zeit sich über ihren Ausfall zu ärgern bleibt ten Raa aber nicht, denn bereits am Mittwoch stehen die Rennen im Superslalom an. Der erste Lauf beginnt ab 3.15 Uhr Luxemburger Zeit.





