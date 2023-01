Die luxemburgische Skifahrerin glänzt weiter mit starken Leistungen und fährt beim nationalen Juniorenrennen in Telfs (A) auf den ersten Platz.

Ski Alpin

Gwyneth ten Raa in Österreich ganz oben auf dem Podium

André KLEIN Die luxemburgische Skifahrerin glänzt weiter mit starken Leistungen und fährt beim nationalen Juniorenrennen in Telfs (A) auf den ersten Platz.

Vor etwas mehr als einem Jahr ging Gwyneth ten Raa als damals 16-Jährige gemeinsam mit Matthieu Osch bei den Olympischen Winterspielen 2022 für Luxemburg an den Start. Auch wenn es in Peking nicht für eine Zielankunft reichte, war schon damals das große Talent der mittlerweile 17-Jährigen zu erkennen.

Nach einer Vorbereitung auf die neue Saison in den Bergen Neuseelands zeigte ten Raa von Saisonbeginn an starke Leistungen, unter anderem mit je einem zweiten und einem dritten Platz Mitte Dezember bei den FIS-Slalomrennen im italienischen Alpe Pampeago.

Nach einer kurzen Ruhepause über Weihnachten und Silvester hätte der Jahresauftakt für die junge Luxemburgerin kaum besser ausfallen können. Beim nationalen Juniorenrennen im österreichischen Telfs am Montag fuhr die COSL-Elitesportlerin souverän mit über einer halben Sekunde Vorsprung nach zwei Läufen (50''42 und 51''31) ihren ersten Saisonsieg im Slalom ein (1'41''73/42,62 FIS-Punkte). Zweite wurde Madeleine Beck (auf 0''58) aus Liechtenstein vor Molly Butler (GB/2''47).

Gwyneth ten Raa nutzt den Schnee zur Abkühlung nach einem anstregenden Rennen. Foto: Privat

Mit aktuell 40,03 FIS-Punkten im Slalom liegt ten Raa auf Rang 293 im Gesamtranking, mit der Tendenz sich bei den kommenden Rennen weiter zu verbessern.

Gwyneth ten Raas ältere Schwester Joyce, die verletzungsbedingt große Teile der vergangenen Saison aussetzen musste, ging in Telfs ebenfalls an den Start, schied allerdings im ersten Lauf aus.

Bereits in knapp zwei Wochen bei den für Luxemburg relevanten Landesmeisterschaften (14. und 15. Januar) in Adelboden (CH) hat Gwyneth ten Raa die Chance auf einen wichtigen Titel, ehe vom 17. bis 21. Februar die Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Méribel (F) stattfinden. Dort wird es dann auch ein Widersehen mit dem anderen luxemburgischen Olympiateilnehmer Matthieu Osch geben.

