Neuigkeiten beim nationalen Volleyballverband: Der Präsident wird aus beruflichen und persönlichen Gründen zurücktreten. Zudem wird Dieter Scholl seinen Vertrag nicht verlängern.

Guy Erpelding legt sein Amt nieder

Neuigkeiten beim nationalen Volleyballverband: Der Präsident wird aus beruflichen und persönlichen Gründen zurücktreten. Zudem wird Dieter Scholl seinen Vertrag nicht verlängern.

Beim Luxemburger Volleyballverband wird es in den kommenden Monaten zu einigen personellen Veränderungen kommen. Wie Präsident Guy Erpelding dem Vorstand in der Sitzung vom Mittwoch mitteilte wird er sein Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2018 zur Verfügung stellen.



Bis zur nächsten Generalversammlung im Juli 2019 wird die aktuelle Vizepräsidentin Norma Zambon die Geschicke des Verbandes übernehmen. Erpelding wird dem Vorstand in der Funktion des Vorsitzenden der Breitensportkommission erhalten bleiben und versuchen, neue Akzente in diesem Bereich zu setzen. Somit sind bei der FLVB alle Kommissionsposten besetzt.



Neuer Männernationaltrainer gesucht



In der gleichen Sitzung haben Erpelding sowie der Technische Direktor des Verbandes Torsten Schooff die Vorstandsmitglieder in Kenntnis gesetzt, dass Männernationaltrainer Dieter Scholl seinen Vertrag im Sommer 2019 auslaufen lassen will.



Scholl hat einige Erfolge mit der Männernationalmannschaft vorzuweisen, je zwei Goldmedaillen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten sowie in der Small Countries Division. Ein Nachfolger wurde noch nicht bestimmt. Die FLVB wird eine öffentliche Ausschreibung in die Wege leiten.