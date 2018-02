(DW) - Gusty Bausch nimmt am Wochenende in Valkenburg an seiner 20. Cyclocross-WM teil. Dabei hat der Routinier viel erlebt. Von seiner ersten Weltmeisterschaft als Débutant bis hin zu Rennen bei fast 30 Grad unter Null - im Video erzählt der 37-Jährige von seinen spannenden Erfahrungen.