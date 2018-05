Gilles Muller muss über fünf Sätze gehen, falls er sich noch für zweite Runde qualifizieren will.

Gulbis einen Satz vom Sieg entfernt

David THINNES

Ernests Gulbis (LAT/Weltranglistenposition: 162) braucht noch einen Sieg, um sich für die zweite Runde der French Open zu qualifizieren. Der Qualifikant gewinnt in Paris auch den dritten Satz gegen Gilles Muller (34/Nr. 32) mit 6:4. Der zweite Durchgang war mit dem gleichen Resultat an Gulbis gegangen. Muller hatte sich zum Auftakt mit 6:2 durchgesetzt.

Der Luxemburger findet momentan keine Lösungen mehr, um seinen Gegner in Gefahr zu bringen. Vor allem die Quote beim ersten Aufschlag war in den Sätzen zwei und drei zu niedrig (44 und 39 Prozent erster Aufschläge im Feld).

Minella führte 5:4 im ersten Satz



Mandy Minella (Weltranglistenposition: 307) wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Hauptfeld der French Open. In Paris unterlag die FLT-Spielerin mit 6:7 (5:7) und 2:6 gegen Maria Sakkari (GRE/39). Im ersten Satz stand Minella zwei Punkte vor dem Satzgewinn, doch sie belohnte sich nicht für die gute Leistung. Im zweiten Durchgang kämpfte sie sich nach einem 0:2 wieder ran, aber musste sich schlussendlich der Griechin geschlagen geben.