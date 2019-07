Jeunesse zeigte am Donnerstagabend eine starke Leistung. Doch die Escher Fußballer mussten sich im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League aufgrund eines späten Treffers geschlagen geben.

Guimaraes schockt Jeunesse

Bob HEMMEN Jeunesse zeigte am Donnerstagabend eine starke Leistung. Doch die Escher Fußballer mussten sich im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League aufgrund eines späten Treffers geschlagen geben.

Die Escher Jeunesse hat das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Vitoria Guimaraes mit 0:1 verloren. Luxemburgs Rekordmeister zeigte eine kämpferische Leistung, doch in der 90. + 3.' traf Amoah Mitten ins Herz der Gastgeber.



Im ersten Durchgang waren die Gäste zwar das dominierende Team, es dauerte jedoch lange, bis sich Guimaraes gefährliche Chancen herausspielte. Die Escher agierten sehr defensiv. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann gleich mehrere Male gefährlich. Glück hatten die Escher in der 39.', als Gäste-Kapitän Pedrao den Ball an den Pfosten köpfte. Anschließend war Jeunesse-Keeper Sommer stets zur Stelle.



Jeunesse schafft die große Überraschung Der Fußball-Rekordmeister schafft bei Tobol Kostanay ein 1:1-Unentschieden und steht damit in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Portugiesen weiter nach vorne, Todorovic verhinderte das 0:1 nach einem Schuss von Joao Carlos in der 52.', in dem er den Ball vor der Linie klärte.

Die Gastgeber ließen kaum Spielfluss aufkommen und verteidigten geschickt. Zudem zeigte Torwart Sommer eine starke Leistung. Kurz vor dem Abpfiff dann der Schock: Nach guter Vorarbeit von Davidson konnte Amoah den Jeunesse-Keeper in der 90. + 3.' überwinden.

"Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben, umso bitterer ist es, dass wir so spät bestraft wurden", erklärte Sommer nach der Partie.



Rückspiel am kommenden Donnerstag



Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21 Uhr Luxemburger Zeit) in Guimaraes statt. In der nächsten Runde trifft der Sieger des Duells auf Ventspils aus Lettland oder Gzira United aus Malta. Ventspils gewann das Hinspiel mit 4:0.