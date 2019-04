Guillaume: "Diekirch kann jedem Probleme bereiten"

"Der HB Esch befindet sich auf einer Euphoriewelle", erklärt Geoffroy Guillaume vom HC Berchem in seinen Tipps zum sechsten Spieltag der Titelgruppe.

Für Geoffroy Guillaume ist der HB Esch auf dem Weg zum Titel "nur noch schwer aufzuhalten", wie der Spieler des HC Berchem in seinen Tipps zum sechsten Spieltag der Handball-Titelgruppe festhält. Bei der Begegnung in Diekirch am Samstag müsse der Pokalsieger "vor allem seinen Rhythmus finden".

Am sechsten Spieltag der Titelgruppe der Männer finden am Samstag nur zwei Spiele statt ...