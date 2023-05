Bei den European Games in Polen treten Ende Juni einige Athleten mit hohen Ambitionen an. Es geht auch um wichtige Qualifikationspunkte.

In Krakau

Großes Luxemburger Aufgebot bei den Europaspielen

Jan MORAWSKI Bei den European Games in Polen treten Ende Juni einige Athleten mit hohen Ambitionen an. Es geht auch um wichtige Qualifikationspunkte.

Der kalendarische Sommeranfang ist auch der Beginn der Europaspiele 2023. Ab dem 21. Juni werden insgesamt 7.300 Athletinnen und Athleten aus 26 Sportarten im polnischen Krakau und Umgebung erwartet. Einige von ihnen tragen den Luxemburger Löwen auf der Brust. Bei den European Games 2019 im belarussischen Minsk waren 24 Sportler aus dem Großherzogtum dabei. Nun sind es bereits 25 - und der Leichtathletikverband hat sein Aufgebot noch nicht bekannt gegeben.

Degenfechter Flavio Giannotte tritt sowohl im Einzel als auch mit der Mannschaft an. Foto: Chris Karaba

Zu den sportlich vielversprechendsten Teilnehmern aus Luxemburg gehören nicht nur die Olympia-Teilnehmer von 2021 - Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (beide Tischtennis), Jeff Henckels (Bogenschießen) und Stefan Zachäus (Triathlon). Auch die wiedergenesene Karateka Jenny Warling, Fechter Flavio Giannotte oder Trapschütze Lyndon Sosa reisen sicherlich mit hohen Ambitionen nach Polen.

Diese Athleten vertreten Luxemburg bei den JPEE Zehn Sportler weniger als bei den Spielen vor vier Jahren in Montenegro reisen nach Malta. Die Hoffnung auf Edelmetall soll dies allerdings nicht schmälern.

Die Europaspiele sind nicht nur ein prestigeträchtiger Wettkampf, sondern bieten auch gute Qualifikationschancen. In Krakau können die Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris sowie für ihre jeweiligen Europameisterschaften lösen.

Das Luxemburger Aufgebot BADMINTON – Männer

Jérôme Pauquet (Einzel)

Frauen

Kim Schmidt (Einzel) BOGENSCHIESSEN – Männer

Jeff Henckels (Recurve)

Frauen

Mariya Shkolna (Compound) BOXEN – Männer

Michel Erpelding (-92 kg) FECHTEN – Männer

Flavio Giannotte (Degen Einzel und Mannschaft)

Benoît Omont (Degen Einzel und Mannschaft)

Niklas Prinz (Degen Einzel und Mannschaft)

Frauen

Anna Zens (Degen Einzel) KANU – Männer

Dario Maksimovic (Einer-Kanadier)

KARATE – Frauen

Jenny Warling (-55 kg) LEICHTATHLETIK

Selektion der FLA noch nicht bekannt

SCHIESSEN – Männer

Lyndon Sosa (Trap)

Frauen

Lena Bidoli (Trap) TAEKWONDO – Frauen

Isabelle Faber (-67 kg) TISCHTENNIS – Männer

Eric Glod (Einzel)

Luka Mladenovic (Einzel und Mixed)

Frauen

Ariel Barbosa (Mannschaft)

Sarah De Nutte (Einzel und Mannschaft)

Tessy Gonderinger (Mannschaft)

Ni Xia Lian (Einzel, Mixed und Mannschaft) TRIATHLON – Männer

Luca Cambresy (Einzel)

Bob Haller (Einzel und Mixed-Staffel)

Stefan Zachäus (Einzel und Mixed-Staffel)

Frauen

Eva Daniëls (Mixed-Staffel)

Jeanne Lehair (Mixed-Staffel)





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.