Große Ehre für Meynen

Joe GEIMER Julie Meynen darf sich freuen. Von der Auburn University wurde die 22-Jährige als beste Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Die Hochschule im US-Bundesstaat Alabama würdigte somit die sehr guten Resultate der Luxemburger Schwimmerin in den vergangenen Monaten.

Vor drei Jahren hatte sich Meynen auch bereits über die Auszeichnung als „Best Female Rookie of the Year“ an der Auburn University freuen dürfen.





