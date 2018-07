Dylan Groenewegen hat die siebte Etappe der 105. Tour de France gewonnen und seinen ersten Tagessieg gefeiert. Der Belgier Greg van Avermaet bleibt im Gelben Trikot.

Groenewegen gewinnt siebte Etappe

Radprofi Dylan Groenewegen (NL/LottoNL-Jumbo) hat die siebte und damit längste Etappe der 105. Tour de France gewonnen. Der 25-Jährige hat sich am Freitag nach 231 km von Fougères nach Chartres im Massensprint durchgesetzt. Bob Jungels (Quick-Step) kam als 32. mit dem Hauptfeld ins Ziel und verlor keine Zeit. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Belgier Greg van Avermaet (BMC) erneut erfolgreich.





Einen Tag vor dem spektakulären Roubaix-Abschnitt steht am Samstag die achte Etappe der Frankreich-Rundfahrt ganz im Zeichen der Franzosen. An ihrem Nationalfeiertag werden die einheimischen Fahrer auf dem 181 km langen Teilstück von Dreux nach Amiens alles daran setzen, sich am Ende als Etappensieger feiern zu lassen.

27 Dylan Groenewegen (NL/LottoNL-Jumbo) holt sich den Etappensieg vor Fernando Gaviria (COL/Quick-Step), Peter Sagan (SVK/Bora) und Arnaud Démare (F/Groupama-FDJ). Foto: Serge Waldbillig

In einer extrem langsamen Etappe blieb Jungels stets im Peloton, schaffte es aber zwischendurch, bei den Tempoverschärfungen der Konkurrenten nicht den Anschluss zu verlieren. In den Schlussspurt seines Teamkollegen Gaviria griff der 25-Jährige nicht mehr ein und sparte Kraft.

Am Samstag berichten wir ab 13.30 Uhr live von der achten Etappe.