Groenewegen gewinnt erneut

Bob HEMMEN Die achte Etappe der Tour de France wurde im Sprint entschieden. Dylan Groenewegen behielt nach 181 km wieder die Oberhand.

Bevor es am Sonntag über die Pavés geht, fand bei der Tour de France die achte Etappe statt. Nach 181 von Dreux nach Amiens setzte sich Dylan Groenewegen (NL/LottoNL-Jumbo) nach 4.23'26'' im Sprint durch. Hinter ihm landeten André Greipel (D/Lotto Soudal) und Fernand Gaviria (COL/Quick-Step).



Am französischen Nationalfeiertag hatten vor allem die Lokalmatadoren auf einen Sieg gehofft. So war es dann auch wenig überraschend, dass sich unter den Ausreißern ein Franzose befand. Fabien Grellier (F/Direct Energie) und Marco Minnaard (NL/Wanty-Groupe Gobert) hatten sich wie auch Laurens ten Dam (NL/Sunweb) vom Hauptfeld abgesetzt, Letzterer fiel jedoch frühzeitig zurück.

Obwohl das Fahrerfeld wie auch am Vortag wieder langsamer unterwegs war als vermutet, war von Beginn an klar, dass sich das Rennen im Sprint entscheiden würde. Der Vorsprung der Ausreißer betrug maximal knapp sechs Minuten.

Jungels nun auf Rang fünf



Bob Jungels (Quick-Step) erlebte einen ruhigen Nachmittag im Hauptfeld und drückte am Ende Teamkollege Gaviria die Daumen. Der Luxemburger beendete die Etappe auf Rang 36 im Hauptfeld.

Im Gesamtklassement belegt er nun Rang fünf (auf 22''), weil Teamkollege Julian Alaphilippe wie einige andere Fahrer knapp 17 km vor dem Ziel gestürzt war und mit Rückstand ins Ziel fuhr. Greg van Avermaet (B/BMC) trägt weiterhin das Gelbe Trikot.



"Ich wollte auf den letzten 80 km vorne im Peloton bleiben. Ich habe nichts vom Sturz mitbekommen, aber er soll recht groß gewesen sein. Für die Sprinter war es eine der letzten Möglichkeiten. Ich habe keine Angst vor dem Rennen am Sonntag, weil ich weiß, dass ich das kann. Ich kann nicht beeinflussen, was die anderen machen", so Jungels.