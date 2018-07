Auf der 17. Etappe der Tour de France findet erstmal ein Grid-Start statt, ähnlich wie in der Formel 1. Es geht sofort bergauf. Doch es gibt auch Unklarheiten.

Grid-Start bei der Tour de France

Auf der 17. Etappe der Tour de France am Mittwoch warten die Organisatoren mit einer Neuerung auf. Das nur 65 km lange Teilstück in den Pyrenäen beginnt mit einem sogenannten Grid-Start.

Dabei stellen sich die ersten 20 Fahrer der Gesamtwertung ähnlich wie bei der MotoGP in Startpositionen auf. Die ersten zehn Startpositionen sind nicht direkt nebeneinander, sondern versetzt. Dann folgen zwei Reihen mit den Fahrern elf bis 20 (nach Rängen in der Gesamtwertung). Bob Jungels (Quick-Step) wird in der ersten dieser beiden Reihen stehen.



Der Gesamtführende startet ganz vorne in der Pole-Position, und auf der schweren Bergetappe geht es dann gleich bergauf. Die Organisatoren erhoffen sich so, dass die Kapitäne gleich für ein Spektakel sorgen.

Unklarheiten

Nach den ersten 20 Fahrern starten die weiteren Profis in vier Gruppen, ebenfalls eingeteilt nach dem Rang in der Gesamtwertung. Diese können ihre Startposition frei wählen.

Unklar ist aber, wie viel Zeit zwischen den Starts der einzelnen Gruppen vergeht. Weder im Reglement der Tour 2018, in dem dieser Start explizit beschrieben wird, noch anderswo haben die Organisatoren das in irgendeiner Form festgehalten.

Auch die Fahrer wissen nicht, was sie davon halten sollen. "Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist", so Jungels. "Das kann ich nach der Etappe besser beurteilen." Und der Ire Daniel Martin (UAE Emirates) meint: "Ich habe keine Ahnung, wie die das machen werden. Aber eigentlich finde ich es toll. Wir müssen nicht mit all den anderen Fahrern von Beginn an um die besten Positionen kämpfen."

Das Profil der schweren Etappe. Grafik: ASO

Aufwärmen wie beim Zeitfahren



Julien Jurdie, Sportlicher Leiter bei Ag2r, glaubt, dass "das Peloton schnell wieder zusammenrollen wird, denn die Straße beim Start ist breit". Und der Gesamtführende Geraint Thomas (GB/Sky) sagt: "Man sollte nicht zu früh zu viel Gas geben, weil jeder am Schlussanstieg noch gute Beine haben will."



Vor der Etappe werden sich die Radprofis wie vor einem Zeitfahren aufwärmen, denn es gibt keine neutrale Zone zum Einrollen. Das 17. Teilstück führt über drei Pyrenäenpässe und endet am Col du Portet.

Die Etappe beginnt um 15.15 Uhr. Ab 15 Uhr berichten wir im Liveticker vom Renngeschehen.