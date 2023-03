Charel Grethen hat sich erkältet und möchte sich zwei zusätzliche Tage schonen.

Leichtathletik-EM

Grethen verzichtet auf Start über 1.500 Meter

Charel Grethen hat sich erkältet und möchte sich zwei zusätzliche Tage schonen.

Am Donnerstag beginnt in Istanbul die Indoor-Europameisterschaft in der Leichtathletik. Charel Grethen ist einer von insgesamt fünf Luxemburgern, die in der türkischen Hauptstadt an den Start gehen. Der 30-Jährige hatte sich gleich über zwei Distanzen für die Hallen-EM qualifiziert und wollte eigentlich auch über die 1.500 m und die 3.000 m an den Start gehen.

Aus diesem Plan wird nun allerdings nichts. „Ich habe mich vergangene Woche auf der Rückreise vom Meeting in Madrid erkältet. Es ist nicht sehr schlimm, aber es ist unangenehm genug, dass ich meinen ersten Wettkampf, die 1.500 m, ausfallen lassen muss“, wird Grethen in einer Mitteilung des Leichtathletikverbands zitiert. „Im Moment gibt es in Europa eine so hohe Dichte über die 1.500 m, dass man in jedem Rennen bei 100 Prozent sein muss.“

Die Vorläufe über Grethens Paradestrecke sind für Donnerstagabend geplant, ein eventuelles Finale dann für Freitag. Nun wird Grethen erst am Samstag in den Wettkampf eingreifen, wenn die Vorläufe über 3.000 m anstehen. Über diese Distanz wird der Luxemburger mit der siebtbesten Zeit der Saison unter 23 Konkurrenten gelistet.

Am Donnerstagabend wird Kugelstoßer Bob Bertemes als erster Luxemburger an den Start gehen. Von 17.12 Uhr (Luxemburger Zeit) an hat er drei Versuche, um entweder die Qualifikationsweite von 21,20 m zu schaffen oder zu den besten acht der insgesamt 18 Athleten zu gehören.

Neben Grethen und Bertemes gehen aus dem Luxemburger Lager außerdem noch Patrizia van der Weken (60 m), Victoria Rausch (60 m Hürden) und Vera Hoffmann (1.500 m) an den Start.

