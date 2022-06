Charel Grethen wurde am Donnerstagabend in Oslo Zeuge eines historischen Rennens. Er selber stellte zudem eine neue Bestmarke auf.

Diamond League in Oslo

Grethen verbessert 42 Jahre alten Rekord

Joe GEIMER Charel Grethen wurde am Donnerstagabend in Oslo Zeuge eines historischen Rennens. Er selber stellte zudem eine neue Bestmarke auf.

Phänomen Jakob Ingebrigtsen ist am Donnerstagabend über die eher selten gelaufene Meile ganz knapp am immerhin 37 Jahre alten Europarekord von Steve Cram (GB) gescheitert. Der Norweger gewann das Rennen beim Diamond-League-Meeting in Oslo vor heimischem Publikum zwar in 3'46''46, ihm fehlten allerdings 14 Hundertstelsekunden zur bisherigen europäischen Bestmarke.

Freuen darf er sich dennoch: Ingebrigstens Zeit ist eine neue persönliche Bestmarke und neuer norwegischer Rekord. Es ist zudem die sechstschnellste je gelaufene Zeit. Er gewann bei schlechtem Wetter vor Oliver Hoare (3'47''48). Der Australier stellte einen neuen Ozeanien-Rekod auf, auch Jake Wigthman (GB/3'50''30) lief als Dritter eine neue persönliche Bestzeit.

Das schaffte auch Charel Grethen. In dem sehr gut besetzten Rennen wurde der Luxemburger starker Fünfter. Nach 3'53''20 lief er ins Ziel und durfte strahlen. Luxemburgs Sportler des Jahres 2021 unterbot den bisherigen Landesrekord von Justin Gloden (3'59''4) um rund sechs Sekunden. Gloden hatte den Rekord im August 1980 aufgestellt, also vor fast 42 Jahren!

