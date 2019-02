Spannunggeladene Mittelstrecken in der Coque

Grethen verbessert 1500-m-Rekord

Spannunggeladene Mittelstrecken in der Coque

(pg). Knapp aus dem Höhentrainingslager in Iten in Kenia zurück, hat Charel Grethen am Samstag beim CMCM-Meeting den Luxemburger 1500-m-Rekord von David Fiegen aus dem Jahr 2005 von 3'43"77 verbessert.

Als Sechster des stark besetzten Rennens wurde der CSL-Athlet in 3'43"27 gestoppt. Bob Bertemes (CAB) gewann den Wettbewerb im Kugelstoßen und kam mit 20,66 m bis auf einen Zentimeter an seine nationale Bestenmarke in der Halle heran.

Ein ungemein spannendes Duell über 1500 m lieferten sich Charline Mathias und Vera Hoffmann, als Gewinnerin hatte Mathias in 4'17"65 die Nase knapp vorne vor Hoffmann (4'17"78).