Leichtathletik

Grethen und Rausch mit neuen Landesrekorden

André KLEIN Beim Indoor-Meeting in Metz verbessert Charel Grethen seinen eigenen Rekord im 1.500-Meter-Lauf. Auch Victoria Rausch bricht ihren Rekord.

Mit einer Zeit von 3'38''30 verbessert Charel Grethen am Samstag beim Indoor-Meeting in Metz seinen alten Rekord im Lauf über 1.500 m um 35 Tausendstel Sekunden, stellt damit erneut einen Landesrekord auf und landet am Ende des Tages auf Platz sechs.

Auch Victoria Rausch konnte im Lauf über die 60-Meter-Hürden ihren eigenen Rekord um drei Hundertstel Sekunden auf 8''26 verbessern und stellt ebenfalls einen neuen Landesrekord auf.

