Als letzter Luxemburger läuft Charel Grethen bei der Hallen-Europameisterschaft über 3.000 Meter als Fünfter ins Ziel.

Leichtathletik-EM

Grethen überzeugt bei Sieg von Norwegen-Star

Jan MORAWSKI Als letzter Luxemburger läuft Charel Grethen bei der Hallen-Europameisterschaft über 3.000 Meter als Fünfter ins Ziel.

Mit einer starken Leistung im Finale über 3.000 Meter hat Charel Grethen die Hallen-EM der Leichtathleten aus Luxemburger Sicht beendet. Der 30-Jährige lief am Sonntagabend in 7'46''65 auf Rang fünf. Europameister in der türkischen Hauptstadt Istanbul wurde der Topfavorit Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen (7'40''32).

Grethen war als Vierter auf die letzte Runde gegangen, musste dann allerdings den Briten Darragh McElhinney noch passieren lassen. Der Luxemburger hatte auf seinen Start über seine Paradestrecke, die 1.500 Meter, wegen einer Erkältung verzichtet und sich in Istanbul auf die doppelte Distanz konzentriert.

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen gewinnt das Rennen souverän. Foto: AFP

Über 1.500 Meter sprang Vera Hoffmann am Samstagabend in die Bresche. Die 26-Jährige kam im Endlauf nach 4'10''03 als Achte ins Ziel. Europameisterin wurde die Britin Laura Muir (4'03''40). „Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. [...] Diese Hallensaison war eine Wucht“, schrieb Hoffmann nach ihrem Vorlauf bei Instagram, nachdem sie einen neuen Landesrekord aufgestellt hatte.

Weniger zufrieden war Sprinterin Victoria Rausch. Die 26-Jährige kam in ihrem Vorlauf über 60 Meter Hürden nicht über Rang sieben hinaus und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. In 8''23 blieb sie unter ihrem Landesrekord (8''17). „Ich bin enttäuscht“, schrieb Rausch. „Dieses Rennen spiegelt ziemlich gut wider, wie meine Hallensaison verlief – nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste.“

Bob Bertemes hat es allen Kritikern gezeigt Die Beharrlichkeit, mit welcher der Kugelstoßer trotz harter Kritik seinen Weg verfolgte, ist beeindruckend. Jetzt wurde er dafür belohnt.

Ähnlich äußerte sich auch Patrizia van der Weken, die das Finale über 60 Meter bereits am Freitag um drei Hundertstel-Sekunden verpasste. „Ein bittersüßes Ergebnis“, schrieb sie bei Instagram. „Das tut weh, aber ich werde daraus lernen.“ Kugelstoßer Bob Bertemes hatte seinen EM-Auftritt ebenfalls am Freitag mit einem fünften Platz im Finale beendet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.