Leichtathletik-EM

Grethen trotzt Erkältung und läuft ins Finale

Jan MORAWSKI Mittelstreckenläufer Charel Grethen hat bei der EM in Istanbul die Vorläufe über 3.000 m überstanden. Victoria Rausch ist ausgeschieden.

Charel Grethen hatte auf seinen Start über die 1.500-Meter-Strecke verzichtet, um eine Erkältung auszukurieren. Dass diese Maßnahme offenbar richtig war, zeigte der 30-Jährige am Samstagmorgen über die doppelte Strecke.

Bei der Leichtathletik-EM in Istanbul zog der Luxemburger ins Finale über 3.000 Meter ein. Im zweiten Vorlauf kam Grethen in 7'51''30 als Fünfter im Ziel an, was zur Qualifikation für die nächste Runde reichte. Der Endlauf findet am Sonntag um 18 Uhr Luxemburger Zeit statt.

Sprinterin Victoria Rausch ist hingegen ausgeschieden. Die 26-Jährige kam in ihrem Vorlauf über 60 m Hürden nicht über Rang sieben hinaus. In 8''23 blieb sie knapp unter ihrem Landesrekord (8''17). Am Samstag um 18 Uhr startet Vera Hoffmann im Finale über 1.500 m.

