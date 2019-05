Charel Grethen reiht sich in den Medaillenregen der Luxemburger Leichtathleten ein. Der 26-Jährige bezwingt im Finale über 1 500 m einen starken Konkurrenten.

Grethen: "Mein Plan ist aufgegangen"

Jan MORAWSKI Charel Grethen reiht sich in den Medaillenregen der Luxemburger Leichtathleten ein. Der 26-Jährige bezwingt im Finale über 1 500 m einen starken Konkurrenten.

Die Leichtathleten räumen bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten in Montenegro ordentlich ab. Nachdem Kugelstoßer Bob Bertemes, Speerwerferin Noémie Pleimling und 800-m-Läuferin Charline Mathias am Mittwoch Gold holten, legten die 1 500-m-Spezialisten Vera Hoffmann und Charel Grethen am frühen Donnerstagabend nach. Besonders Olympiateilnehmer Grethen zeigte in seinem Rennen im Stadion von Bar eine perfekte taktische Leistung und distanzierte den starken Malteser Jordan Gusman um mehr als eine Sekunde.

Eine echte Volleyballfamilie Gilles und Nathalie Braas vertreten Luxemburg beide bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten. Für die Geschwister kam nie eine andere Sportart infrage.

Charel Grethen, wie lief das Rennen aus Ihrer Sicht?

Ich war ziemlich zufrieden mit dem Rennen. Ich bin taktisch gelaufen, habe bis zu den letzten 100 m gewartet und bin dann an Gusman vorbeigezogen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, mein Plan ist also aufgegangen.

Haben Sie diesen Rennverlauf vorausgesehen?

Ich hatte zwei Szenarien im Kopf: Entweder würde er das Rennen von vorne machen, also von Anfang an schnell, oder die letzten zwei Runden Gas geben. Die zweite Variante ist eingetreten. Auf den letzten 800 m war er recht schnell, um die 1'53''. Das war für mich ziemlich gut, weil ich weiß, dass ich hintenraus immer etwas zulegen kann.

Bob Bertemes und Charel Grethen (2.v.r.) folgen Jordan Gusman aus Malta. Kurz vor dem Ziel zieht Grethen vorbei. Foto: Ben Majerus

Sind Sie froh, dass Sie vom Regen am Vortag verschont geblieben sind?

Auf jeden Fall. Mit Sonne ist es immer besser, gestern war es grausam.

Wie gestalten Sie Ihre letzten Tage in Montenegro?

Am Freitag laufe ich noch die 4 x 400-m-Staffel. Danach will ich mir die anderen Sportarten anschauen und die Luxemburger unterstützen.