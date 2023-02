Nächster Landesrekord in der Leichtathletik. Charel Grethen untermauerte seine Topform bei einem Meeting in Spanien.

Leichtathletik

Charel Grethen läuft zum nächsten Rekord

Joe GEIMER Nächster Landesrekord in der Leichtathletik. Charel Grethen untermauerte seine Topform bei einem Meeting in Spanien.

Die neue nationale Bestmarke über 1.500 m hatte sich angedeutet. Denn Charel Grethen befindet sich in Topform. Das lange, mehrwöchige Trainingslager in Südafrika trägt seine Früchte. Die harte Arbeit bei perfekten Bedingungen zahlt sich nun bei den Rennen in Europa aus.

Vor zwei Wochen hatte der Olympia-Teilnehmer von Tokio seine gute körperliche Form mit einem neuen Rekord über 3.000 m untermauert. In Metz war er um mehr als fünf Sekunden schneller gewesen, als bei seiner alten Bestmarke.

Charel Grethen stellt neuen nationalen Hallen-Rekord auf Der Mittelstreckenläufer unterbietet in Metz seine eigene Bestzeit über 3.000 Meter um mehr als fünf Sekunden. Auch Gil Weicherding darf jubeln.

Anschließend sicherte er sich den Landesmeistertitel über die für ihn eher ungewohnten 800 m. Nun folgte der nächste Paukenschlag. Grethen startete am Mittwochabend bei einem gut besetzten Hallenmeeting in Madrid und lief dort als Siebter ins Ziel. Gewonnen wurde das Indoor-Meeting in Madrid vom US-Amerikaner Yared Nuguse in starken 3'33''69.

Die Zeit von Grethen blieb nach 3'37''09 stehen. Der 30-Jährige war somit um 29 Hundertstelsekunden schneller als beim bisherigen Rekord, den er vor fast genau einem Jahr in Birmingham aufgestellt hatte. Zum Vergleich: Grethens 1.500-m-Rekord im Freien steht bei 3'32''86.

Für Grethen geht der Blick nun in die Türkei. Dort stehen vom 2. bis 5. März die Indoor-Europameisterschaften auf dem Programm. Luxemburgs Vorzeigeläufer möchte über 1.500 m und 3.000 m an den Start gehen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.