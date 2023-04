Nach dem Pokal holt die Mannschaft um Kapitänin Lisy Hetting auch den zweiten Titel der Saison. Die Entscheidung fällt im vierten Finalspiel gegen Düdelingen.

Basketball

Gréngewalds Frauen sind Meister

Andrea WIMMER Nach dem Pokal holt die Mannschaft um Kapitänin Lisy Hetting auch den zweiten Titel der Saison. Die Entscheidung fällt im vierten Finalspiel gegen Düdelingen.

Die Basketballfrauen des BBC Gréngewald Hostert haben sich das Doublé gesichert. Die Mannschaft um Kapitänin Lisy Hetting krönte sich am Sonntag im vierten Finalspiel gegen T71 Düdelingen zum Meister. Vor eigenem Publikum gewann Gréngewald 89:77 und entthronte damit den Titelverteidiger. Das Team aus Hostert hatte in dieser Saison bereits den Pokal geholt.



In der Finalserie, die nach dem Modus „Best of five“ ausgetragen wurde, hatte Gréngewald die ersten beiden Spiele 82:71 und 77:57 gewonnen. Die dritte Partie entschied Düdelingen vor einer Woche trotz des Ausfalls von einigen wichtigen Spielerinnen mit 68:64 für sich.

Grengewald / Basketball, Viertes Meisterschaftsfinale Frauen, Grengewald - T71 / 30.04.2023 / Niederanven / Foto: Christian Kemp Foto: Christian Kemp

Am Sonntag hatte Gréngewald den zweiten Matchball. Die Mannschaft von Trainer François Manti erarbeitete sich im ersten Viertel zunächst einen 8:4-Vorsprung, später war Düdelingen mit 18:14 in Front. Beide Teams kämpften entschlossen, Gréngewald entschied den ersten Abschnitt knapp mit 24:22 für sich. Es blieb eng und die Führung wechselte mehrmals. Zur Halbzeit lagen die Basketballerinnen aus Hostert mit 48:50 zurück. Doch dann setzten sich die Gastgeberinnen ab. Das dritte Viertel gewann Gréngewald mit 22:11. Somit gingen sie mit neun Punkten Vorsprung in den letzten Abschnitt (70:61).

Für Eschs Basketballer hat das lange Warten ein Ende Pit Biever und seine Teamkollegen dürfen nach dem Triumph gegen Amicale Steinsel den ersten Meistertitel auf dem Parkett feiern.

Düdelingen, der Meister von 2021 und 2022, musste die letzten fünf Minuten auf Ehis Etute verzichten, die nach dem fünften Foul vom Feld musste. Trotz beherzter Gegenwehr konnte T71 die Niederlage nicht verhindern. Für Gréngewald ist der Erfolg der zweite Meistertitel nach 2019.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.