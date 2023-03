Im Endspiel sind die Bartringerinnen zunächst das bessere Team, doch der Favorit dreht die Partie nach dem Seitenwechsel.

Basketball

Gréngewald-Frauen bezwingen Sparta und gewinnen das Pokalfinale

Bob HEMMEN Im Endspiel sind die Bartringerinnen zunächst das bessere Team, doch der Favorit dreht die Partie nach dem Seitenwechsel.

Gréngewald hat das Finale des Basketballpokals der Frauen gewonnen. Am Samstagabend behauptete sich das Team aus Hostert in der Arena der Coque in Kirchberg mit 71:60 gegen Sparta.

Die Bartringerinnen erwischten den besseren Start in die Begegnung und profitierten in der ersten Halbzeit von drei Dreiern von Lena Mersch. Zur Halbzeit führte Sparta mit 40:29, doch das Team aus Hostert kämpfte sich nach dem Seitenwechsel zurück. Samantha Logic und Co. drehten das Spiel und behaupteten sich im dritten Viertel mit 22:5.

François Manti holt mit Gréngewald den ersten Pokaltitel der Vereinsgeschichte. Foto: Ben Majerus

Bei Sparta hatte Jovana Jaksic mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Serbin und ihre Teamkolleginnen schafften es in den letzten zehn Minuten nicht mehr, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Für Gréngewald ist es der erste Pokaltitel der Vereinsgeschichte. Die beste Spielerin der Begegnung war Hosterts Samantha Logic, die 25 Punkte erzielte, neun Rebounds holte und acht Assists verzeichnete.

Am Abend kommt es ab 20.15 Uhr zum Finale der Männer, in dem Etzella auf Basket Esch trifft.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.