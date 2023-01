Halvor Egner Granerud dominiert auch das zweite Springen der 71. Vierschanzentournee.

Skispringen

Granerud lässt die Konkurrenten staunen

Joe GEIMER Halvor Egner Granerud dominiert auch das zweite Springen der 71. Vierschanzentournee.

(jg/dpa) - Halvor Egner Granerud hat das neue Jahr so begonnen, wie er das alte beendet hat. Der Norweger holte sich bei der 71. Vierschanzentournee nach dem Erfolg am Donnerstag in Oberstdorf (D) auch am Sonntag den Sieg im Neujahrsspringen von Garmisch-Partenkirchen (D).

Granerud dominierte in beiden Durchgängen mit Sprüngen auf 140 und 142 Meter und verwies Anze Lanisek (SLO) und Dawid Kubacki (PL) auf die Plätze. Als bester einer starken österreichischen Mannschaft landete Manuel Fettner auf Platz vier. Stefan Kraft musste zu Neujahr hingegen wieder eine Niederlage verdauen. Der Mitfavorit auf den Gesamtsieg, der in Oberstdorf noch Fünfter geworden war, belegte nur Rang 18 und muss seine Ambitionen somit begraben.

Granerud setzt die Konkurrenz gehörig unter Druck Der Norweger dominiert beim Auftakt der 71. Vierschanzentournee. Er gewinnt vor einem polnischen Duo.

Ganz ähnlich geht es auch den deutschen Skiadlern. Sie sind schon vor der zweiten Hälfte des Traditionsevents abgeschlagen. Hoffnungsträger Karl Geiger kam am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen und herrlichem Sonnenschein nicht über Rang elf hinaus. Olympiasieger Andreas Wellinger zeigte als Achter eine ordentliche Leistung, verlor auf die Tournee-Spitze aber auch viele Punkte.

Kubacki in der Verfolgerrolle

21 Jahre nach dem bislang letzten deutschen Triumph durch Sven Hannawald wird das Warten auf den nächsten goldenen Adler wohl mindestens ein weiteres Jahr andauern.

Geiger (Fünfter) und Wellinger (Sechster) liegen in der Gesamtwertung schon rund 60 Punkte hinter Granerud zurück.

Der 26-jährige Norweger hat einen beruhigenden Vorsprung von 27 Punkten auf Kubacki. Dahinter folgen Piotr Zyla (PL/40 Punkte zurück) und Lanisek (52 Punkte zurück).

Für die Skispringer geht es am Dienstag mit der Qualifikation in Innsbruck (A) weiter, bevor am Mittwoch das wegweisende vorletzte Springen am Bergisel ansteht. Dort kann Granerud vielleicht gar den nächsten Schritt zum Grand Slam machen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.