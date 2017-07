(sid) - Valtteri Bottas hat sich mit Bestzeit im Qualifying die Pole-Position beim Grand Prix von Österreich in Spielberg gesichert. Neben dem Mercedes-Piloten, der zum zweiten Mal in seiner Karriere die Pole holte, steht Ferrari-Star und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (D) in der ersten Startreihe.

Nur von Platz acht geht der dreimalige Weltmeister und Vorjahressieger Lewis Hamilton ins Rennen am Sonntag (14 Uhr). Weil an seinem Mercedes das Getriebe ausgetauscht werden musste, wird der im Qualifying drittplatzierte Brite in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten versetzt.

"Meine beste Runde war halt nicht schnell genug", sagte Vettel unmittelbar nach Ende des Qualifyings. "Ich bin trotzdem zufrieden, das Auto ist top. Ich hoffe auf ein tolles Rennen."

Das tut auch Lewis Hamilton: "Es sollte heute einfach nicht mehr für mich sein, aber es ist okay so. Ich werde alles geben, um die Jungs da vorne einzuholen. Im Rennen kann ja immer alles passieren."